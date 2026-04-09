Uniti per Nusco | L' opposizione deve essere il terreno su cui seminare l' alternativa di domani

Durante l’ultimo Consiglio Comunale del 9 aprile 2026, il Gruppo Consiliare di minoranza “Uniti per Nusco” ha commentato i fatti accaduti, ribadendo la propria visione riguardo al ruolo dell’opposizione. La formazione politica afferma che l’opposizione deve rappresentare un terreno di confronto e proposta, piuttosto che un ambiente di conflitto, sottolineando l’importanza di contribuire a un’alternativa concreta per il futuro del comune.

Il Gruppo Consiliare di minoranza “Uniti per Nusco” interviene in merito ai fatti avvenuti durante lultimo Consiglio Comunale del 09 aprile 2026 per ribadire un principio cardine della sua azione politica: “l'opposizione deve essere il terreno su cui seminare l'alternativa di domani, non il. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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