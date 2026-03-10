Chiusura dell' ufficio postale di Nusco il gruppo consiliare Uniti per Nusco | Servono chiarezza e azioni concrete per ripristinare il servizio

L’ufficio postale di Nusco è stato chiuso a causa della presenza di topi nei locali. Il gruppo consiliare

La chiusura dell’ufficio postale di Nusco, determinata dalla presenza di topi nei locali, ha provocato comprensibili preoccupazioni e disagi per la popolazione. Si tratta infatti di un servizio essenziale per la vita quotidiana della nostra comunità, utilizzato ogni giorno da cittadini, famiglie e in particolare da molte persone anziane che trovano nell’ufficio postale un presidio fondamentale. Proprio per questo motivo riteniamo necessario che la vicenda vada affrontata con senso di responsabilità e con la massima trasparenza. I cittadini hanno il diritto di conoscere con chiarezza l’esatta dinamica dei fatti e precisamente: quando è stata... 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Nusco senza ufficio postale: "Basta polemiche, servono soluzioni"
La chiusura dell'ufficio postale di Nusco, disposta a causa della presenza di topi nei locali, accende il dibattito...

Nusco, riapre l'ufficio postale dopo i lavori Polis
L'ufficio postale di Nusco ha riaperto al pubblico dopo i lavori di ristrutturazione, secondo la tipologia Polis.

