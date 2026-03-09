Marocco | vita a 180 metri di profondità riscrive la storia

Nel cuore del Marocco, gli scienziati hanno scoperto una vita che si svolge a circa 180 metri di profondità. La scoperta sta portando a una revisione delle mappe relative alla presenza di forme di vita antiche nella regione. La ricerca si concentra su questa zona remota, dove si trovano queste nuove evidenze biologiche. La scoperta sta attirando l’attenzione del mondo scientifico e aprendo nuovi spunti di indagine.

Una scoperta inaspettata nel cuore del Marocco sta costringendo gli scienziati a rivedere le mappe della vita antica. La paleontologa Rowan Martindale ha individuato strutture biologiche uniche nelle rocce del Dadès Valley, formatesi in profondità oceanica dove la luce solare non giungeva. Queste impronte fossili, datate al Giurassico inferiore con circa 180 milioni di anni di anzianità, provengono da sedimenti depositatisi oltre i 180 metri di profondità. La presenza di queste forme di vita sfida i modelli scientifici attuali sulla distribuzione degli organismi negli oceani primordiali. L'anomalia geologica che riscrive i libri di testo. Nel corso delle ricerche condotte nella valle del Dadès, situata nell'Alto Atlante Centrale, è emersa una discrepanza fondamentale tra teoria e realtà sul campo.