Sabato 28 marzo alle 15, presso la Sala, si terrà un evento dedicato all’Orrido di Botri, un canyon noto per le escursioni e le attività che si possono praticare al suo interno. La stagione in arrivo invita a scoprire le meraviglie di questo luogo immerso nella natura, dove si svolgono passeggiate e avventure lungo i sentieri del canyon.

L’Orrido di Botri: il canyon, l e escursioni, le attività". Sabato 28 marzo alle 15, nella la Sala Rosa del Circolo dei Forestieri a Bagni di Lucca, si presenta la stagione 2026 della Riserva Naturale Biogenetica Statale Orrido di Botri con un evento pubblico aperto alla cittadinanza, agli operatori turistici e a tutti coloro che desiderano conoscere più da vicino le attività e le opportunità legato a questo luogo meraviglioso. "L’Orrido di Botri: il canyon, le escursioni, le attività": questo il titolo scelto per l’incontro, durante il quale verranno illustrati il regolamento di accesso alla Riserva, le escursioni nel canyon e nei sentieri circostanti, i percorsi didattici, i laboratori e le iniziative culturali previste per il nuovo anno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Una stagione tutta da vivere in mezzo alla natura all’Orrido di Botri

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