tra bosco vie e canali ventuno chilometri immersi nella natura

La prima edizione dell’Abbazia di Pomposa half marathon si distingue per il suo percorso di ventuno chilometri che si snoda tra boschi, vie e canali. La gara attraversa diversi ambienti naturali, offrendo un’esperienza immersiva tra paesaggi verdi e spazi aperti. Il tracciato si sviluppa lungo strade e sentieri che collegano le zone più suggestive della zona.

Una delle curiosità della prima edizione dell’Abbazia di Pomposa half marathon è sicuramente legata al percorso. Nel dettaglio dello stesso, Luciano Mazzanti ha voluto ricordare: "Abbiamo voluto ricavare un tracciato che possa valorizzare il territorio che collega l’Abbazia di Pomposa con il contesto circostante, luoghi caratteristici e storici. Un percorso che sarà per tutti i podisti un’opportunità per poterli apprezzare". Il percorso della mezza maratona competitiva, collegherà l’Abbazia a Codigoro, immerso nel paesaggio naturalistico e non solo, attraversando luoghi di ricchi di memoria e storia. Tra questi sicuramente il ‘Bosco Spada’, che sarà attraversato nel suo perimetro, poi le valli bonificate, i canali storici e gli antichi tracciati commerciali come la Via del Sale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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