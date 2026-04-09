Un’azienda aretina racconta la sostenibilità digitale all’Università di Siena

Da arezzonotizie.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 10 aprile alle 16 si terrà un seminario presso l’Università di Siena dedicato alla sostenibilità digitale. Un’azienda aretina presenterà il proprio approccio e le pratiche legate alla connessione tra sostenibilità, gestione dei dati e innovazione nei modelli di impresa. L’evento si concentrerà sul ruolo della tecnologia nel promuovere pratiche più responsabili e sull’applicazione di questi concetti nelle aziende moderne.

Un seminario sul rapporto tra sostenibilità, dati e innovazione nei nuovi modelli d’impresa. Venerdì 10 aprile, dalle 16.00, l’esperienza dell’aretina Sintra diventerà materia di studio universitario con un incontro dal titolo “Sustainability Knowledge Management” dove gli studenti potranno. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

L’aretina Sintra fa lezione di sostenibilità all’Università di SienaArezzo, 8 aprile 2026 – Un seminario sul rapporto tra sostenibilità, dati e innovazione nei nuovi modelli d’impresa.

Sostenibilità, l’Università di Siena rilancia il corso aperto al territorioArezzo, 22 gennaio 2026 – Riparte il percorso formativo dedicato ai grandi temi della sostenibilità promosso dall’Università di Siena.

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