Un’azienda aretina racconta la sostenibilità digitale all’Università di Siena

Venerdì 10 aprile alle 16 si terrà un seminario presso l’Università di Siena dedicato alla sostenibilità digitale. Un’azienda aretina presenterà il proprio approccio e le pratiche legate alla connessione tra sostenibilità, gestione dei dati e innovazione nei modelli di impresa. L’evento si concentrerà sul ruolo della tecnologia nel promuovere pratiche più responsabili e sull’applicazione di questi concetti nelle aziende moderne.

Un seminario sul rapporto tra sostenibilità, dati e innovazione nei nuovi modelli d’impresa. Venerdì 10 aprile, dalle 16.00, l’esperienza dell’aretina Sintra diventerà materia di studio universitario con un incontro dal titolo “Sustainability Knowledge Management” dove gli studenti potranno. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it L’aretina Sintra fa lezione di sostenibilità all’Università di SienaArezzo, 8 aprile 2026 – Un seminario sul rapporto tra sostenibilità, dati e innovazione nei nuovi modelli d’impresa. Sostenibilità, l’Università di Siena rilancia il corso aperto al territorioArezzo, 22 gennaio 2026 – Riparte il percorso formativo dedicato ai grandi temi della sostenibilità promosso dall’Università di Siena.