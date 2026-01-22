Sostenibilità l’Università di Siena rilancia il corso aperto al territorio

L’Università di Siena ripropone il corso dedicato alla sostenibilità, con l’obiettivo di coinvolgere il territorio e promuovere una cultura più consapevole sui temi ambientali. Il percorso formativo, che riparte ad Arezzo, mira a offrire strumenti e conoscenze utili per affrontare le sfide legate allo sviluppo sostenibile, rafforzando il legame tra università e comunità locale.

Arezzo, 22 gennaio 2026 – Riparte il percorso formativo dedicato ai grandi temi della sostenibilità promosso dall’Università di Siena. Dal 12 marzo 2026 prenderà il via la XIII edizione del corso di Sostenibilità, insegnamento transdisciplinare aperto a studentesse e studenti di tutti i corsi di laurea, ma anche alla cittadinanza e agli interessati esterni all’Ateneo. Il corso, coordinato dal professor Federico Maria Pulselli, è pensato per offrire una visione ampia e accessibile delle molteplici dimensioni della sostenibilità, affrontate attraverso contributi che spaziano dagli aspetti ambientali a quelli economici, giuridici, energetici, urbanistici, sociologici e culturali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

