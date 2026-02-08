Camerino | Cardiologia Aperta con screening gratuiti dal 9 al 15 febbraio per la prevenzione cardiovascolare

La settimana di screening gratuiti e consulenze telefoniche dedicata alla prevenzione cardiovascolare è iniziata oggi a Camerino. Dal 9 al 15 febbraio, l’ospedale apre le sue porte alla comunità per offrire controlli e informazioni sulla salute del cuore. Un’iniziativa che coinvolge medici e cittadini, con l’obiettivo di sensibilizzare e prevenire problemi cardiovascolari.

La Cardiologia dell’ospedale di Camerino apre le porte alla comunità per una settimana di screening gratuiti e consulenze mediche telefoniche, nell’ambito dell’iniziativa nazionale “Cardiologie Aperte”, dal 9 al 15 febbraio 2026. L’obiettivo, ambizioso ma concreto, è quello di sensibilizzare la popolazione sui fattori di rischio cardiovascolari e promuovere la prevenzione, una battaglia cruciale in un contesto in cui le malattie cardiache restano la principale causa di mortalità e morbilità a livello globale. L’ospedale, guidato dalla primaria Josephine Staine, si prepara ad accogliere i cittadini offrendo un servizio di prossimità e un’opportunità di controllo spesso rimandata a causa di impegni, distanze o semplice sottovalutazione del rischio.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Camerino Cardiologia Prevenzione cardiovascolare, riparte la campagna di screening gratuiti. Le date e come aderire A Perugia riprendono gli screening gratuiti per la prevenzione cardiovascolare. Nocera Superiore, screening gratuiti per la prevenzione del tumore al seno: appuntamento il 7 febbraio A Nocera Superiore si torna a parlare di prevenzione. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Camerino Cardiologia Argomenti discussi: Screening gratuiti e medici al telefono per rispondere ai pazienti: Cardiologia di Camerino apre le porte; Screening gratuiti e medici al telefono per rispondere ai pazienti: Cardiologia di Camerino apre le porte; Ok al progetto di fattibilità per la rinascita del quartiere Madonnetta a Pioraco: intervento da 4,84 milioni; Forza Italia Macerata: 31 Comuni riconosciuti montani: un passo decisivo per l’Appennino marchigiano. La giornata inaugurale di JIM GISE 2026 si è aperta con il Fellows Course dando il via a un programma formativo intenso e altamente interattivo. Il JIM GISE è uno dei principali congressi internazionali di cardiologia interventistica, guidato da esperti tra cui il p facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.