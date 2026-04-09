Una Stosa Virtus da applausi Empoli battuta La precisione di Castellino è l’arma decisiva

In una partita combattuta, la Stosa Virtus ha ottenuto una vittoria di misura contro l’Empoli, con il punteggio di 71-69. La squadra ha mostrato una buona precisione nei tiri, soprattutto grazie alle prestazioni di alcuni giocatori chiave. La partita si è conclusa con un finale emozionante, dove ogni punto è stato determinante. La sfida si è svolta davanti a un pubblico coinvolto e ha visto entrambe le squadre impegnate fino all’ultimo secondo.

EMPOLI 69 STOSA VIRTUS 71 EMPOLI: Ciano 5, Baldacci ne, Sesoldi ne, Rosselli 7, Cipriani 12, Sakellariou 13, De Leone 6, Marini, Tosti 14, Soviero 12, Paluzzi, Regini ne. Allenatore Valentino. STOSA: Ense ne, Braccagni 2, Redaelli, Costantini 9, Calvellini 13, Morciano 12, Gianoli 14, Bartelloni ne, Guerra 2, Cini ne, Castellino 19. Allenatore Evangelisti. Parziali: 15-20, 34-34, 52-49. EMPOLI – Grande impresa della Stosa che espugna il difficilissimo campo dell’ Use Empoli imponendosi 69-71 al termine di una bella gara. Grandissima partenza della Stosa che dopo il 2-0 iniziale di Soviero piazza un parziale di 0-11: sono Calvellini e Costantini a colpire la difesa biancorossa costringendo coach Valentino al time out a 6’ dal primo intervallo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Una Stosa Virtus da applausi. Empoli battuta. La precisione di Castellino è l’arma decisiva La Stosa prende la guardia Castellino: "Voglio dare una mano alla squadra"Colpo di mercato a sorpresa per la Stosa che lontana dai riflettori e lavorando sotto traccia ha piazzato la zampata firmando Nicolò Castellino,... Leggi anche: La Stosa si gode un Castellino in piena ascesa: "Adesso non sottovalutiamo l’Olimpia Legnaia" Temi più discussi: Basket Serie B Interregionale: La Stosa Virtus ad Empoli nel turno infrasettimanale; Serata no per il Centro Tecnico BM a Siena, la Virtus si impone 78-57; Basket B Interregionale: la Virtus Siena fa cinquina, espugnata Empoli; Una Stosa Virtus da applausi. Empoli battuta. La precisione di Castellino è l’arma decisiva. Serie B Interregionale: La Stosa Virtus espugna Empoli e fa 5 vittorie di filaUna partita rimasta in equilibrio dal primo all’ultimo minuto e che ha visto i rossoblu prendersi con caparbietà il vantaggio nel finale e mantenerlo fino alla sirena finale. Super partenza della Stos ... antennaradioesse.it Stosa, trasferta ostica contro Empoli: Grande impegno nella corsa ai playoffLa Stosa torna in campo stasera per il turno infrasettimanale di serie B interregionale. Alle 21 (diretta sulla pagina ... sport.quotidiano.net La Stosa Virtus Siena vince contro Arezzo e si garantisce i playoff - facebook.com facebook