La Stosa si gode un Castellino in piena ascesa | Adesso non sottovalutiamo l’Olimpia Legnaia

Nicolò Castellino, arrivato da poco in casa Virtus, ha avuto un ruolo decisivo nella vittoria della Stosa a Borgomanero. La squadra si prepara ora alla prossima sfida contro l’Olimpia Legnaia, con il giocatore che mette in guardia sul potenziale avversario. Castellino si sta affermando come figura chiave nel reparto offensivo e difensivo della formazione.

È stato tra i protagonisti assoluti della vittoria della Stosa a Borgomanero. Nicolò Castellino (nella foto), ultimo arrivato in casa Virtus, si sta pian piano ritagliando un ruolo importante nello scacchiere di coach Evangelisti. L'esterno cuneese ha portato in dote una grande fisicità e soprattutto mentalità vincente. Un giocatore che anche a Borgomanero ha dimostrato di poter fare la differenza in questa categoria: "Sapevamo che per noi l'impegno di Borgomanero era assolutamente fondamentale - commenta Castellino - Affrontavamo una squadra davanti a noi in classifica, una formazione giovane, fisica e molto preparata. L'abbiamo affrontata con la determinazione giusta che occorre in partite del genere.