La Stosa prende la guardia Castellino | Voglio dare una mano alla squadra

La Stosa chiama Nicolò Castellino, la guardia promettente del 2002, e lui risponde subito. Dopo aver lavorato in silenzio, la squadra ha ufficializzato il suo arrivo, puntando su un giocatore che vuole dare una mano e contribuire alla stagione. Castellino ha già mostrato entusiasmo e si mette a disposizione di coach Evangelisti.

Colpo di mercato a sorpresa per la Stosa che lontana dai riflettori e lavorando sotto traccia ha piazzato la zampata firmando Nicolò Castellino, talentuosa guardia classe 2002 che va a rinforzare il pacchetto esterni a disposizione di coach Evangelisti. Un innesto importante per la società rossoblu visto che si tratta di un giocatore di ottimo livello, molto duttile e talentuoso, che fino a questo momento ha diviso la sua carriera tra A2 e serie B nazionale. Originario di Cuneo, dove muove i suoi primi passi in ambito cestistico, il percorso di Castellino lo porta da giovanissimo a mettersi in mostra in serie C piemontese, per poi esplodere nella prima vera stagione da senior ad Alba in serie B Nazionale.

