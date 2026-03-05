Via Spadafora una fognatura a cielo aperto

A via Spadafora, una traversa di via Castellana, i condomini segnalano da tempo sversamenti di liquami fognari provenienti dai tombini. Le segnalazioni vengono fatte agli organi competenti come Amap, Nopa e alla presidenza della quinta circoscrizione, evidenziando problemi di intasamento o di capacità insufficiente delle tubature. La situazione si presenta come una fognatura a cielo aperto che permane senza soluzione immediata.

I condomini di via Spadafora (traversa di via Castellana) costantemente segnalano agli organi vigenti Amap, Nopa e alla presidenza della quinta circoscrizione i continui sversamenti di liquami fognari che fuoriescono dai tombini, sicuramente intasati o non sufficienti allo smaltimento fognario. Percorrere la nostra strada a piedi è impossibile e con le auto ci portiamo dentro i residence maleodoranti liquidi che vi lasciamo immaginare igienicamente nocivi. Chiediamo a chi di pertinenza che venga ripristinata l'igiene che al momento non esiste nella nostra strada.

