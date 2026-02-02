Nuova caserma Gnassi Pd | Basta silenzi | la sicurezza di Riccione e i carabinieri sono una priorità
La tensione tra Comune e Stato sale sulla questione sicurezza a Riccione. La sindaca Angelini aveva lanciato l’allarme, ma ancora non arrivano risposte concrete. Gnassi, esponente del Pd, dice basta silenzi e sottolinea come la nuova caserma e la presenza dei carabinieri siano ormai una priorità assoluta. La città ha già fatto la sua parte, ma ora serve un passo deciso da parte dello Stato.
Il parlamentare riminese Andrea Gnassi: "Il ministero dell’Interno e l’Agenzia del Demanio escano dal silenzio e dicano chiaramente quando verrà bandita la gara" “Il grido d’allarme della sindaca Angelini non può restare inascoltato. Siamo di fronte a un paradosso inaccettabile: da un lato c’è un Comune che ha fatto i compiti a casa in tempi celeri, mettendo a disposizione aree e approvando varianti all’unanimità; dall’altro c’è lo Stato che, dopo aver chiesto celerità, si è letteralmente eclissato. Non è solo una questione di burocrazia o di 'metri quadri'. Parliamo della dignità dei nostri militari.🔗 Leggi su Riminitoday.it
