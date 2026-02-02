Nuova caserma Gnassi Pd | Basta silenzi | la sicurezza di Riccione e i carabinieri sono una priorità

La tensione tra Comune e Stato sale sulla questione sicurezza a Riccione. La sindaca Angelini aveva lanciato l’allarme, ma ancora non arrivano risposte concrete. Gnassi, esponente del Pd, dice basta silenzi e sottolinea come la nuova caserma e la presenza dei carabinieri siano ormai una priorità assoluta. La città ha già fatto la sua parte, ma ora serve un passo deciso da parte dello Stato.

