Priscilla Presley ricorda il terzo anniversario della scomparsa di Lisa Marie, avvenuta nel gennaio 2023. La madre sottolinea la profondità del legame tra madre e figlia, un rapporto unico e inestimabile. Lisa Marie, deceduta a causa di complicazioni legate a un intervento di chirurgia bariatrica, resta per Priscilla un ricordo intenso e prezioso, simbolo di un legame che trascende il tempo.

Il 12 gennaio 2023 Lisa Marie Presley, unica figlia di Elvis, moriva all’età di 54 anni e a distanza di tre anni da quel doloroso momento la madre Priscilla ha deciso di ricordarla con un toccante post su Instagram, accompagnato dalle note della canzone dei Bread Everything I Own. La foto scelta ritrae madre e figlia insieme, in uno scatto di molti anni fa, quando Lisa era una bambina. «Sono passati tre anni dall'ultima volta che ho sentito la tua voce, e non passa giorno che non mi manchi. La profondità di ciò che abbiamo condiviso è qualcosa che solo una madre e una figlia possono comprendere veramente - ha scritto a fianco. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Priscilla Presley celebra il terzo anniversario della morte della figlia: «La profondità di ciò che abbiamo condiviso è qualcosa che solo una madre e una figlia possono comprendere»

Leggi anche: Raiz, chi era la moglie Daniela Shualy e madre della figlia Lea: “Una figlia che cercherò di crescere alla luce del suo esempio”

Leggi anche: «È stata la figlia, madre, nonna, attrice, artista e spirito empatico più meraviglioso che solo i sogni avrebbero potuto creare. Siamo stati benedetti ad averla. Ora vola con i suoi angeli», le parole della figlia

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

A Lisa Marie Presley (1 febbraio 1968 -12 gennaio 2023) #LisaMariePresley ELVIS PRESLEY Lisa Marie Presley Priscilla Presley - facebook.com facebook