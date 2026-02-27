Corre dietro all’ambulanza che trasporta il suo umano il cane Diego ha rischiato tanto ma ora è salvo a furor di popolo

Un cane di nome Diego ha inseguito un’ambulanza per oltre venti chilometri nell’Agro Nocerino Sarnese, cercando di raggiungere il suo padrone che veniva trasportato via. La scena ha attirato l’attenzione dei passanti, che hanno assistito al tentativo disperato dell’animale di restare vicino al mezzo di soccorso. Dopo un lungo inseguimento, Diego è stato fermato e messo in salvo.

La storia è di quelle belle, con un lieto fine giusto e arriva dall’Agro Nocerino Sarnese. Il protagonista è Diego, un cane che ha percorso oltre venti chilometri inseguendo il mezzo di soccorso che portava via il suo padrone. Ritrovato grazie alla mobilitazione collettiva, ora è al sicuro. Diego vive insieme al suo padrone nella zona dell’Agro Nocerino Sarnese, in provincia di Salerno. La loro quotidianità cambia bruscamente il giorno in cui l’uomo subisce una frattura al femore: i soccorritori arrivano, lo stabilizzano e lo caricano sull’ambulanza diretta all’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore. In quel momento, Diego non si ferma a guardare il mezzo allontanarsi. 🔗 Leggi su Cultweb.it

