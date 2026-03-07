Bucava le gomme alle auto parcheggiate in centro la polizia blocca una donna | era l' incubo dei residenti

Una donna di 58 anni è stata arrestata dalla polizia del commissariato Libertà dopo aver bucato le gomme di diverse auto parcheggiate nel centro città. Le autorità hanno condotto indagini approfondite che hanno portato all’identificazione della donna, considerata responsabile di vari danneggiamenti ai veicoli. La donna è stata fermata nel corso delle operazioni di polizia e ora si trova sotto accusa.

Si tratta di una 58enne: è ritenuta responsabile di una serie di danneggiamenti ai danni di diverse macchine in sosta. Quando è stata rintracciata era in possesso di uno scalpello appuntito e di una tronchese Era diventata l’incubo dei residenti del centro città. Una donna di 58 anni - dopo lunghe e minuziose indagini - è stata identificata dai poliziotti del commissariato Libertà: è ritenuta responsabile di una serie di danneggiamenti ai danni di diverse auto parcheggiate in strada. Le indagini sono partite dalle numerose segnalazioni e denunce presentate dai cittadini. Gli accertamenti condotti dagli investigatori hanno così permesso di risalire all’identità della presunta responsabile. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

