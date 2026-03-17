Incubo in crociera per oltre 150 persone interviene Bassetti | Cosa è il virus dei croceristi

Una crociera tra i Caraibi si è trasformata in un incubo per più di 150 persone a causa di un virus che ha colpito i passeggeri. Il problema ha portato all’intervento di un medico e alla diffusione di un messaggio sulla presenza del virus tra i croceristi. I partecipanti alla vacanza hanno vissuto momenti di preoccupazione e disagio durante il viaggio.

Quella che doveva essere una vacanza da sogno tra le acque dei Caraibi si è trasformata per molti passeggeri in un’esperienza tutt’altro che piacevole. A bordo della nave da crociera Star Princess si è infatti verificata un’epidemia che ha colpito decine di persone durante il viaggio, costringendo l’equipaggio a intervenire con misure sanitarie straordinarie. A raccontare quanto accaduto è stato l’infettivologo Matteo Bassetti, che sul suo profilo X ha spiegato nel dettaglio l’accaduto e le caratteristiche del virus responsabile dell’epidemia. “Il virus dei croceristi – o meglio la diarrea del crocerista – ha colpito ancora. Il norovirus ha infettato 150 passeggeri e membri dell’equipaggio a bordo della nave da crociera Star Princess. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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