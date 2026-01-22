Un Patto digitale di comunità se ne parla a Calolziocorte

Il Tavolo della Comunità educante in collaborazione con gli istituti scolastici di Calolziorte, Olginate e “Caterina Cittadini” in sinergia con l'unione pastorale di Calolzio Foppenico, con il patrocinio degli 8 comuni del polo della Valle San Martino e il contributo della Fondazione Comunitaria.🔗 Leggi su Leccotoday.it

Giovani e famiglie nella rete dei social. Via al Patto Digitale di ComunitàGiovani e famiglie si confrontano con le sfide del mondo digitale, tra social, smartphone e linguaggi spesso complessi.

