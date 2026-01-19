Recentemente, si è diffusa la notizia di una presunta relazione tra Jordan Bardella, leader dell’ultra-destra francese, e Maria Carolina di Borbone, duchessa di Calabria e Palermo. Figlia del duca di Castro e possibile erede del Regno delle Due Sicilie, la figura di Maria Carolina suscita interesse anche per le implicazioni storiche e nobiliari. Questa vicenda ha attirato l’attenzione dei media, generando numerosi commenti e discussioni.

Fa scalpore la presunta liaison fra il leader dell’ultra-destra francese, Jordan Bardella, e l’aristocratica Maria Carolina di Borbone, duchessa di Calabria e Palermo, figlia del duca di Castro e potenziale erede (non si sa mai) del Regno delle Due Sicilie. La notizia non ha sfondato soltanto sui rotocalchi di gossip ma anche sui quotidiani politici, con Le Monde che ha riso a denti stretti perché un leader populista pare flirtare con l’esponente di una élite che non sfigurerebbe come ospite dei Guermantes. Le cose sono più complicate di così: questo pettegolezzo mette in risalto una contraddizione insanabile della destra. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Jordan Bardella è una figura politica francese, membro di spicco dell’ultra-destra, noto per il suo impegno e la sua ascesa nel panorama politico. Recentemente, il suo nome è stato associato a Maria Carolina di Borbone delle Due Sicilie, creando un interesse crescente tra i media e gli appassionati di cronaca mondana. Questa possibile relazione rappresenta un incrocio tra due mondi distinti, attirando l’attenzione su un dialogo tra politica e nobiltà moderna.

Jordan Bardella è stato fotografato con Maria Carolina di Borbone, generando discussioni in Francia. Il leader del Rassemblement National è stato visto insieme alla nobildonna durante un evento commemorativo dei 200 anni de Le Figaro. La presenza dell'esponente politico con una figura aristocratica ha suscitato interrogativi sull’immagine pubblica e le scelte di Bardella, in un contesto già attentamente osservato dall’opinione pubblica e dai media.

