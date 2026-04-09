Un uomo pensava di essere il fidanzato di Eva Henger e inviava quotidianamente denaro, credendo che fosse destinato a lei. Per mesi, le aveva scritto, parlato e confidato tutto, senza sospettare l’inganno. Tuttavia, la donna con cui interagiva non era mai stata realmente dall’altra parte dello schermo. Questa vicenda si è conclusa con la scoperta che la donna coinvolta non era chi affermava di essere.

Per mesi le ha scritto, le ha parlato, le ha confidato tutto. E ogni giorno le mandava soldi. Peccato che quella donna non fosse mai stata davvero dall’altra parte dello schermo. È così che Eva Henger si è ritrovata, suo malgrado, al centro di una truffa sentimentale costruita usando la sua identità. A raccontarlo è stata lei stessa, ospite del programma “La Volta Buona” condotto da Caterina Balivo nella puntata dell’8 aprile. La vicenda emerge quando la vittima, convinta da mesi di avere una relazione con l’attrice, decide di contattare il suo vero profilo Instagram. “Praticamente ha scritto sul mio profilo “vero” e ha detto: ‘Mi hai bloccato sull’altro profilo, quello tuo privato’. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Un uomo credeva di essere il mio fidanzato: ogni giorno inviava soldi, pensando li ricevessi io”: Eva Henger e la truffa sentimentale che (suo malgrado) l’ha coinvolta

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