Eva Henger denuncia la truffa | Un uomo convinto di essere il mio fidanzato mi versava soldi ogni giorno

Eva Henger ha riferito di essere stata coinvolta in una truffa sentimentale, durante la quale un uomo, convinto di avere una relazione con lei, le ha inviato denaro quotidianamente per diversi mesi. L’attrice ha spiegato che l’uomo credeva di essere il suo fidanzato e che la situazione si è protratta nel tempo prima di essere scoperta. La denuncia è stata presentata alle autorità competenti.

Eva Henger racconta la vicenda di cui è stata protagonista suo malgrado: un uomo è rimasto vittima di una truffa sentimentale, convinto per mesi di avere una relazione con l'attrice e versandole soldi ogni giorno. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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