Anziana disabile sventa una truffa I carabinieri arrestano una donna

La prontezza di una donna anziana disabile ha impedito che venisse truffata. I Carabinieri di Ravarino sono intervenuti subito, arrestando una donna sospettata di aver tentato di raggirare l’anziana signora.

La prontezza della vittima e la competenza dei Carabinieri della Stazione di Ravarino hanno consentito di sventare un tentativo di truffa ai danni di una anziana signora disabile. La truffatrice aveva finto di essere un’operatrice e aveva contattato telefonicamente la vittima avvisandola che il suo attuale fornitore di energia le aveva sottratto indebitamente circa 600 euro e che di lì a poco sarebbe passato un ’tecnico’ per risolvere l’inconveniente. L’anziana, insospettita ha subito avvertito il 112. Avendo compreso che i probabili truffatori stavano per agire da lì a poco, i carabinieri si sono recati a casa dalla signora esi sono nascosti in una stanza, in attesa dell’arrivo del sedicente tecnico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

