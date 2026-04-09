Le puntate di Un posto al sole in onda dal 20 al 24 aprile 2026 si preannunciano tra le più intense della stagione. La settimana sarà dominata da rivelazioni che cambiano tutto, tensioni che esplodono quando meno te lo aspetti e scelte che rischiano di trascinare i personaggi in direzioni imprevedibili. Al centro della scena ci sarà Serena, tormentata da ricordi che riaffiorano e da una verità su Maurizio destinata a sconvolgere gli equilibri familiari. Parallelamente, Ferri dovrà affrontare un avversario sempre più invadente, mentre Eduardo si ritroverà davanti a una tentazione che potrebbe riportarlo su una strada pericolosa. Ma cosa... 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Un Posto al Sole, anticipazioni 20?24 aprile 2026: Serena sconvolta, nuovi guai per Eduardo

Un posto al sole, le anticipazioni del 10 aprile 2026: Cristina sconvolta dalla veritàTorna l’appuntamento del venerdì sera con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei...

Un Posto Al Sole, Anticipazioni Dal 16 Al 20 Marzo 2026: La Scelta Shock Di Eduardo!Le anticipazioni di Un posto al sole dal 16 al 20 marzo 2026 rivelano la scelta difficile di Eduardo, la crisi tra Diego e Ida e le tensioni tra...

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Un Posto al Sole Anticipazioni dal 13 al 17 aprile 2026: Nunzio e Rossella ai ferri corti!Scopriamo insieme cosa succederà nelle puntate di Un Posto al Sole in onda su Rai 3 dal 6 al 10 aprile 2026. Ecco le anticipazioni complete degli episodi della Soap. comingsoon.it

Al posto dell’attuale borsa di 1.280 euro fissa per tutti a prescindere dall’Isee, è previsto un nuovo sussidio di 5.000 euro a scalare - facebook.com facebook

Schlein, in Aula, è andata in confusione. Sembrava convinta che al posto del Presidente Meloni ci fosse un esponente del suo partito, lo stesso che per anni ha portato l’Italia alla deriva. Il Pd ha smantellato la sanità, come certificano i numeri. Non è stato capa x.com