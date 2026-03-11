Un Posto Al Sole Anticipazioni Dal 16 Al 20 Marzo 2026 | La Scelta Shock Di Eduardo!

Nelle puntate di Un posto al sole dal 16 al 20 marzo 2026, Eduardo prende una decisione improvvisa e difficile, mentre si sviluppano tensioni tra Diego e Ida e si approfondiscono i contrasti tra Raffaele e Ornella. La trama si concentra sui cambiamenti nelle relazioni dei personaggi principali, offrendo nuovi sviluppi nelle dinamiche quotidiane del quartiere.

Le anticipazioni di Un posto al sole dal 16 al 20 marzo 2026 rivelano la scelta difficile di Eduardo, la crisi tra Diego e Ida e le tensioni tra Raffaele e Ornella. Lunedì 16 Marzo 2026: Eduardo prova con tutte le sue forze a lasciarsi definitivamente alle spalle il passato e a costruire una vita diversa, ma le ombre che lo inseguono sembrano sempre più difficili da evitare. Damiano continua con determinazione la sua indagine sulla banda di ladri che sta terrorizzando la città, riuscendo finalmente a trovare una traccia concreta che potrebbe condurlo a una misteriosa donna coinvolta nei colpi. Tuttavia il suo lavoro viene ostacolato continuamente dalle provocazioni e dalle vessazioni di Grillo, che rendono ogni passo avanti molto più complicato del previsto.