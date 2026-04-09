Un posto al sole le anticipazioni del 10 aprile 2026 | Cristina sconvolta dalla verità

Venerdì sera torna l’appuntamento con la soap di Rai 3, in onda dal 1996 e molto seguita dal pubblico. La puntata del 10 aprile 2026 si concentra sui personaggi principali e le loro vicende, con un focus particolare su Cristina, che si trova a dover affrontare una scoperta inaspettata legata a un evento passato. La narrazione si sviluppa tra rivelazioni e tensioni, mantenendo alta l’attenzione degli spettatori.

Torna l’appuntamento del venerdì sera con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di venerdì 10 aprile 2026: Cristina sconvolta. Nella puntata precedente del 9 aprile 2026. Giovedì 9 aprile abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. Nonostante il tentativo di mediazione di Marina, il conflitto tra Ferri e Cristina si fa sempre più profondo e un’amara sorpresa attende la giovane Ferri. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Un posto al sole, le anticipazioni del 10 aprile 2026: Cristina sconvolta dalla verità Un posto al sole, le anticipazioni dal 6 al 10 aprile 2026: festa imbarazzante, Cristina fuggeSettimana ricca di novità per Un posto al sole, la soap di Rai 3 che continua a tenere compagnia al pubblico ogni sera, dal lunedì al venerdì alle 20. Un Posto al Sole, anticipazioni dal 6 al 10 aprile 2026: Cristina scopre qualcosa sulla madre Greta e fa perdere le sue tracce© US RaiUna scoperta sulla madre Greta Fournier sconvolge Cristina Ferri nelle prossime puntate di Un Posto al Sole. Temi più discussi: Un posto al sole, le anticipazioni di mercoledì 1 aprile 2026: Cristina tradita da tutti (madre e amici); Un posto al sole, le anticipazioni: la fuga di Cristina nelle puntate dal 6 al 10 aprile 2026; Un Posto al Sole, anticipazioni 8 aprile: cresce la tensione tra Roberto e Cristina; Un posto al sole, le anticipazioni dal 6 al 10 aprile 2026: festa imbarazzante, Cristina fugge. Un Posto al Sole, anticipazioni 10 aprile: Cristina scappa, Alberto non vuole Eduardo a PalazzoTutto quello che succederà nella prossima puntata di Un Posto al Sole, la soap partenopea in onda dal lunedì al venerdì alle 20. 50 su Rai Tre ... movieplayer.it Un posto al sole, le anticipazioni di venerdì 10 aprile 2026: Cristina scappa di casa (colpa di Greta)Le trame di Un Posto al Sole di venerdì 10 aprile 2026: la verità sulla madre sconvolge la ragazza. Alberto contro i lavori di Eduardo e Angelo. Nunzio va in crisi. libero.it Buongiorno. Che voi sappiate deve uscire a maggio un nuovo libro di Cristina Cassar Scalia Ieri mi sembra di aver visto un post in proposito ma non mi sono soffermata e non lo trovo più...grazie. - facebook.com facebook Cristina, la figlia di Roberto Ferri, ne ha combinata un'altra delle sue x.com