I gatti sentono il dolce? Come funzionano i recettori e perché li mangiano lo stesso

I gatti non percepiscono il sapore dolce a causa di una mutazione genetica che ha reso inattivi i loro recettori specifici, legati al gene Tas1r2. Questa caratteristica è comune ai felidi e spiega perché, anche se mangiano cibi contenenti zuccheri, non sperimentano la sensazione di dolce. La comprensione di questo meccanismo contribuisce a chiarire le differenze sensoriali tra i gatti e altri animali.

