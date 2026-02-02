Perché i maschi si annoiano di più a scuola? Le femmine preferiscono leggere e fare scienze loro vogliono muoversi e hanno bisogno di più attività fisica Uno studio

Gli studenti maschi si annoiano più facilmente in classe rispetto alle femmine. Secondo uno studio della Norwegian University of Science and Technology, i ragazzi preferiscono attività che li coinvolgano di più, come il movimento e le scienze. Le ragazze, invece, mostrano una maggiore attenzione per la lettura e i compiti più tranquilli. La differenza si nota già a scuola, dove i maschi cercano di muoversi di più e si stancano facilmente dei metodi tradizionali di insegnamento.

Una ricerca condotta dalla Norwegian University of Science and Technology ha analizzato le percezioni di benessere e sicurezza di 1.620 bambini norvegesi tra i 6 e i 9 anni. Hermundur Sigmundsson, responsabile dello studio, ha spiegato che le bambine mostrano livelli di soddisfazione superiori rispetto ai coetanei maschi in diversi aspetti della vita scolastica. Le ragazze hanno dichiarato di sentirsi più a loro agio nell’ambiente della classe e di apprezzare maggiormente il tempo trascorso a scuola. Tale differenza emerge fin dai primi anni della scuola primaria, quando i bambini hanno appena iniziato il loro percorso educativo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

