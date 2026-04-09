Un nuovo asse conservatore smonta i Balcani e fa il gioco di Putin

Recentemente, le visite di figure politiche statunitensi in alcune città dei Balcani hanno attirato l’attenzione. In particolare, il viaggio di un ex candidato alla vicepresidenza e quello di un rappresentante del Congresso hanno portato alla ribalta una serie di incontri e spostamenti nella regione. Questi movimenti non sono isolati, ma fanno parte di una sequenza di azioni che coinvolgono diversi attori internazionali, con implicazioni sulla stabilità locale.

Le recenti visite di Donald Trump Jr. a Banja Luka e quella del vicepresidente statunitense Jd Vance a Budapest non sono un semplice incrocio di agende diplomatiche. Sono il segnale di una strategia americana che sceglie di appoggiarsi a leader considerati problematici a Bruxelles, rafforzando attori che negli ultimi anni hanno coltivato legami sempre più stretti con la Russia e contribuendo così a erodere l’architettura di sicurezza che tiene insieme i Balcani. E mentre Washington sperimenta un nuovo asse conservatore, l’Unione europea continua a reagire in modo tardivo e frammentario. Martedì il figlio maggiore del presidente statunitense è atterrato nella Republika Srpska, sotto la protezione di un imponente apparato di sicurezza e veicoli blindati. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Un nuovo asse conservatore smonta i Balcani, e fa il gioco di Putin La nave “di soccorso” che fa discutere: nel Baltico il possibile nuovo yacht di PutinLa Russia ha da poco messo in servizio nel Mar Baltico una nuova nave classificata come “unità di soccorso”: la Voyevoda. L’asse Italia-Germania e l’abile doppio gioco di MeloniCi sono due modi di interpretare il nuovo asse italo-tedesco di cui si parla su tutti i giornali: come la conferma dell’evoluzione europeista di...