La nave di soccorso che fa discutere | nel Baltico il possibile nuovo yacht di Putin

La Russia ha appena messo in servizio nel Mar Baltico una nuova nave, chiamata Voyevoda. Si tratta di un’unità di soccorso, ma il suo utilizzo ha già suscitato molte polemiche. La nave potrebbe essere il nuovo yacht di Putin, anche se ufficialmente non ci sono conferme. La notizia ha acceso i riflettori sulla presenza militare russa nella zona e sulle possibili implicazioni strategiche.

La Russia ha da poco messo in servizio nel Mar Baltico una nuova nave classificata come " unità di soccorso ": la Voyevoda. Formalmente assegnata al Servizio di soccorso marittimo russo, la nave appartiene alla classe Project 23700 ed è presentata come un mezzo destinato alle operazioni di ricerca, salvataggio e supporto in mare aperto. Tuttavia, fin dalla sua concezione, intorno alla Voyevoda ruotano sospetti e indiscrezioni. Sempre più osservatori, non a caso, ritengono che l'imbarcazione possa avere un ruolo doppio, trasformandosi all'occorrenza in una sorta di nave presidenziale, tanto da guadagnarsi il soprannome di " nuovo yacht di Putin ".

