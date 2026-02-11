La politica italiana e tedesca si muovono su un filo sottile. Giorgia Meloni sembra aprire le porte a un nuovo rapporto con la Germania, mentre Friedrich Merz mette in discussione le reali intenzioni di avanzare nell’integrazione europea. Due interpretazioni contrastanti si fanno strada: da un lato, l’ipotesi di un rafforzamento dei legami, dall’altro, i segnali di un possibile ritorno ai vecchi interessi nazionali. La partita tra Roma e Berlino resta aperta, tra passi avanti e segnali di cautela.

Ci sono due modi di interpretare il nuovo asse italo-tedesco di cui si parla su tutti i giornali: come la conferma dell’evoluzione europeista di Giorgia Meloni o come la smentita della reale volontà di procedere sulla strada dell’integrazione da parte di Friedrich Merz. Personalmente, non avendo mai creduto alla prima ipotesi, tendo a propendere per la seconda. Tutto sta a capire se il cancelliere tedesco stia tentando di coinvolgere anche il nostro governo nella costruzione di un’Unione più forte, o se al contrario intenda utilizzarlo per frenare qualunque serio progresso in quella direzione, facendo con Meloni un gioco simile a quello che Angela Merkel ha condotto a lungo con Viktor Orbán. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - L’asse Italia-Germania e l’abile doppio gioco di Meloni

Approfondimenti su Italia Germania

Dopo la riunione straordinaria del Consiglio Ue, la premier Giorgia Meloni ha incontrato a Roma il Cancelliere tedesco Friedrich Merz.

Emanuele Orsini, presidente di Confindustria, ribadisce l’importanza della Germania per l’Italia.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Italia Germania

Argomenti discussi: Macron rilancia su debito comune e buy European per resuscitare l’industria Ue. Ma l’asse italo-tedesco non ci sta; Meloni e Merz, asse italo-tedesco: Europa a due velocità sulla competitività; La sfida di Macron o l'asse Meloni-Merz: da che parte va l'Europa?; Meloni-Merz, il primo incontro tre anni fa (complice Tajani): così è nato Merzoni, il nuovo tandem per l'Europa.

Asse tra Germania e Italia per l'Europa, Macron rilancia con gli eurobond e il 'buy european'Mai come in questa fase la guida politica dell’Europa è stata così contendibile. Da qui si riparte per provare a trovare una sintesi che possa rilanciare veramente la Ue ... adnkronos.com

Meloni-Merz: vertice ristretto e nuovo asse per l’EuropaIl nuovo tandem Italia-Germania per l'Europa: il vertice ristretto tra Meloni e Merz in vista dell'incontro a Bruxelles. Non solo il vertice ... newsmondo.it

SCONFITTA INDOLORE PER LE AZZURRE L'Italia perde contro la Germania per 2-1, sconfitta che non incide sulla qualificazione ai quarti ma che ci farà affrontare la vincente del gruppo A - facebook.com facebook

CHE PARTITA Quanto abbiamo urlato durante Italia-Germania La Nazionale femminile di hockey cede 1-2 dopo un’altra grande prova sul ghiaccio! E ora… Testa ai quartiiiiiiiiiiiiiiiiii #ItaliaTeam @fisg_it @milanocortina26 #MilanoCortina2026 x.com