Giocattoli sorrisi e spensieratezza | i doni del Rotary Club Torino Lagrange ai bimbi del Regina Margherita

Il Rotary Club Torino Lagrange ha portato giocattoli e allegria ai bambini dell’ospedale Regina Margherita di Torino, a causa dell’iniziativa “Un sorriso per i bimbi del Regina Margherita”. Sabato scorso, il club ha consegnato i regali raccolti durante una campagna di solidarietà, portando un momento di spensieratezza nelle corsie dell’ospedale. I doni sono stati distribuiti ai piccoli pazienti, molti dei quali hanno ricevuto i regali direttamente nelle loro stanze.

Non si tratta di un'iniziativa nuova ma di un appuntamento ormai in essere da due anni, nel cuore del Rotary Club, impegnato nel sociale per portare leggerezza e normalità all'interno di stanze e giornate spesso complesse, lunghe, segnate dall'attesa e da pensieri. Così il Club ha portato con sé oltre alla disposizione d'animo migliore, tanti diversi doni, perfetti per ogni fascia d'età: giocattoli, carezze e buone parole di conforto da regalare ai piccoli e alle loro famiglie. “Ogni sorriso che siamo riusciti a vedere oggi ripaga pienamente l’impegno di questo service – dichiara Jonathan Bessone, presidente del Rotary Club Torino Lagrange –.🔗 Leggi su Torinotoday.it I campioni del calcio portano sorrisi e regali ai pazienti di Ugi e dell'ospedale infantile Regina Margherita Bambini da ogni parte del mondo curati da 10 anni al Regina Margherita di Torino: accolti più di 100 bimbi in 3 anni L’ospedale pediatrico Regina Margherita di Torino ha dedicato negli ultimi dieci anni cure e attenzione a bambini provenienti da diverse nazioni. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Pianvignale si prepara alla festa: arriva il Carnevale dei Bambini; Carnevale dei bambini a Piazzola sul Brenta; Da Torrione fino in Cilento: il Carnevale travolge grandi e piccini, gli appuntamenti; S. Maria a Vico. Carnevale: Supereroi, sorrisi e tanta allegria in Piazza Aragona. Giocattoli, sorrisi e spensieratezza: i doni del Rotary Club Torino Lagrange ai bimbi del Regina MargheritaÈ stato un venerdì felice e diverso dal solito nelle stanze dell'ospedale pediatrico Regina Margherita di Torino: il 13 febbraio il Rotary Club Torino Lagrange ha consegnato ai piccoli pazienti i doni ... torinotoday.it Visita del Governatore Adriana Muscas al Rotary Club Cagliari Est 1973 Anno di Fondazione Il Governatore Adriana Muscas ha fatto visita ufficiale al Rotary Club Cagliari Est, presieduto da Alessandro Spano. Nel corso della serata è stata acc facebook