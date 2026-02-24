Dal Lorusso e Cutugno all' ospedale Regina Margherita di Torino | la raccolta fondi per il reparto di pediatria

Il carcere Lorusso e Cutugno di Torino ha organizzato una raccolta fondi per sostenere il reparto di pediatria dell’ospedale Regina Margherita di piazza Polonia. La causa nasce dalla volontà di migliorare le dotazioni per i bambini ricoverati, coinvolgendo la comunità locale. Centinaia di cittadini hanno già contribuito con donazioni e attività di volontariato. La campagna si sta diffondendo tra i residenti della zona, stimolando un senso di solidarietà tra vicini.

Da una parte la casa circondariale Lorusso e Cutugno di Torino, dall'altra l'ospedale Regina Margherita di piazza Polonia. Due realtà unite dalla soliderietà manifestata nei confronti dei più piccoli pazienti che quotidianamente ricevono cure all'interno dell'ospedale infantile, un'eccellenza a livello internazionale. L'idea di dare vita a un progetto di raccolta fondi si è concretizzata durante il periodo natalizio, un periodo difficile tanto per chi si trova ricoverato al Regina, lontano dalla festività, tanto per chi in carcere vive il momento lontano dai propri affetti. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

