The Rip su Netflix | Ben Affleck e Matt Damon nel nuovo crime thriller ispirato a una storia vera

The Rip, disponibile su Netflix, è un crime thriller che vede protagonisti Ben Affleck e Matt Damon. Ispirato a una storia vera, il film esplora temi come corruzione, amicizia e criminalità nella Miami più oscura. La narrazione si concentra su un intreccio di eventi che riflettono le sfide e le contraddizioni di un ambiente corrotto, offrendo uno sguardo approfondito sui lati più complessi del mondo del crimine.

Ben Affleck e Matt Damon sono tornati insieme in The Rip, un nuovo crime thriller Netflix ispirato a una storia vera che intreccia corruzione, amicizia e denaro sporco nella Miami più cupa. Il film, diretto da Joe Carnahan, raccoglie l’eredità dei grandi polizieschi anni ’70 e ’90, aggiornandola a un racconto di ambiguità morale perfetto. Potrebbe interessarti:. Dove vedere Hypnotic, streaming gratis Netflix o Prime Video?. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Leggi anche: The Rip – Soldi Sporchi: Matt Damon e Ben Affleck protagonisti della nuova (e solida) crime-story di Netflix Leggi anche: The Rip | Nuovo trailer dal thriller con Ben Affleck e Matt Damon Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. The Rip – Soldi Sporchi esce su Netflix, cosa sapere sul film; The Rip - Soldi sporchi: il trailer del nuovo film con Matt Damon e Ben Affleck; The Rip – Soldi sporchi, recensione: un ossuto e ferreo thriller che (non) ti aspetti; Per cambiare le cose nel cinema americano ci vuole Ben Affleck. The Rip - Soldi sporchi, Matt Damon e Ben Affleck di nuovo insieme su Netflix - Matt Damon e Ben Affleck sono di nuovo fianco a fianco, questa volta su Netflix con The Rip - comingsoon.it

The Rip - Soldi Sporchi, la recensione del film in streaming su Netflix con Matt Damon e Ben Affleck - Soldi Sporchi film 2026 in streaming su Netflix recensione di The Rip trama e critica del thriller con Matt Damon e Ben Affleck analisi di The Rip ... comingsoon.it

The Rip – Soldi sporchi: il ritorno di Ben Affleck e Matt Damon in un thriller che sa di già visto - The Rip – Soldi sporchi è un thriller d’azione Netflix con Ben Affleck e Matt Damon: tensione, corruzione e scelte morali al limite. msn.com

The Rip | Trailer ufficiale | Netflix | Reazione!

Matt Damon e Ben Affleck coppia di sbirri in The Rip - Soldi sporchi, teso thriller diretto da Joe Carnahan. Ottima scrittura e un ritmo che non molla la presa. Su Netflix. - facebook.com facebook

La società di produzione che Ben Affleck ha aperto insieme a Matt Damon ha un modello unico nel settore, ed ora ha convinto anche Netflix x.com

