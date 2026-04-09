Un docufilm sul sesso negli animali e non solo grazie alla rana artigliata africana

Da veneziatoday.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Tropicarium Park di Jesolo è stato girato un documentario incentrato sul tema del sesso negli animali, con particolare attenzione alla rana artigliata africana. Il progetto, intitolato

Il Tropicarium Park di Jesolo per un giorno è diventato il set di un documentario molto particolare. L'opera, realizzata da Rey Busanel e dal titolo More sex for everyone, tratta il tema del sesso: dalla sua comparsa in questo pianeta fino alla diversità che questo ha assunto in natura e nelle. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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