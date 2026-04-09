Un docufilm sul sesso negli animali e non solo grazie alla rana artigliata africana

Al Tropicarium Park di Jesolo è stato girato un documentario incentrato sul tema del sesso negli animali, con particolare attenzione alla rana artigliata africana. Il progetto, intitolato

Il Tropicarium Park di Jesolo per un giorno è diventato il set di un documentario molto particolare. L'opera, realizzata da Rey Busanel e dal titolo More sex for everyone, tratta il tema del sesso: dalla sua comparsa in questo pianeta fino alla diversità che questo ha assunto in natura e nelle. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

“Operazione Batiscafo Trieste”, il docufilm di Massimiliano Finazzer Flory presentato alla Camera: a marzo anteprima a Milano e tour negli USAIl cinema a Montecitorio: ma che emozioni con l’ultimo docufilm di Massimiliano Finazzer Flory: “Operazione Batiscafo Trieste”.

Una mamma elefante ha trasportato il suo cucciolo morto per 60 giorni: cosa dice la scienza sul lutto negli animaliIn India, una femmina di elefante ha trasportato per oltre due mesi il corpo del suo cucciolo morto.

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Il caso del docufilm su Regeni arriva in Aula. Che fare ora Parla il produttore Tozzi. Di Marianna Rizzini "Il diniego del finanziamento al documentario è ingiustificabile (Giulio Andreotti direbbe: è peggio di un peccato, è un errore politico)", dice Tozzi. "La r - facebook.com facebook

Il caso del docufilm su Regeni arriva in Aula. Che fare ora Parla il produttore Tozzi. Di @mariannarizzini x.com