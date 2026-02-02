Il diavolo veste Prada 2 | perché nel nuovo trailer Miranda non riconosce Andy
Preparate i pop corn: l’uscita de Il diavolo veste Prada 2 è sempre più vicina. Aspettando il 1° maggio 2026, i 20th Century Studios hanno rilasciato il trailer ufficiale che anticipa (e conferma) alcune delle teorie già lette in rete negli scorsi mesi. La ricetta per il successo è sempre la stessa: moda, scandali e amori. A cambiare, però, sarà lo stile delle protagoniste. Miranda, Andy ed Emily si preparano a tornare sul grande schermo con outfit e mise rinnovate. Tra i tanti (troppi) spoiler già circolati in rete e nuovi sviluppi di trama sembra che si assisterà a un ribaltamento dei ruoli. Chi sarà la vera fashion icon nel sequel? Quando Il diavolo veste Prada 2 arriverà nelle sale. 🔗 Leggi su Amica.it
Nel trailer di Il diavolo veste Prada 2 Miranda dimentica chi è Andy (ma è ancora la boss)
La 20th Century Studios ha pubblicato il trailer di Il diavolo veste Prada 2.
Il diavolo veste Prada 2: nel trailer il grande ritorno di Miranda Priestley e Andy Sachs
