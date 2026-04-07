È stato pubblicato il trailer ufficiale del film ‘Il Diavolo Veste Prada 2’. La protagonista, una donna con un passato nel settore della moda di alto livello, si trova a dover affrontare nuovamente la sua ex direttrice, che la riassume nel suo staff. La narrazione si concentra sulla ripresa della collaborazione tra i due personaggi e sulle difficoltà che incontreranno nel riprendere il rapporto lavorativo.

Andy è una donna in carriera con un curriculum nel mondo della moda a cinque stelle. Ma la sua corsa nel mondo fashon di New York non sarà rose e fiori a lungo, perché a ingaggiarla di nuovo è proprio Miranda. La sfida con la temutissima direttrice ricomincia e sarà più dura che mai. Questo nel nuovo trailer completo Warner Bros. de Il Diavolo Veste Prada 2. Il trailer completo del film. Il trailer finale del film Il Diavolo Veste prada 2 con la canzone originale “Runway” interpretata da Lady Gaga e Doechii è ora su youtube. Il film sarà in tutte le sale cinematografiche italiane dal 29 aprile. Il tour mondiale de Il Diavolo Veste Prada 2 era iniziato nei giorni scorsi a Città del Messico. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Uscito il trailer completo de ‘Il Diavolo Veste Prada 2’

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Il Diavolo Veste Prada 2 | Trailer Finale

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Il Diavolo Veste Prada 2: è uscito il trailer definitivo e il tour promozionale continuaMentre il tour promozionale de Il Diavolo Veste Prada 2 fa tappa a Tokyo, 20th Century Studios ha svelato il nuovo trailer del sequel. grazia.it

Il trailer definitivo di Il diavolo veste Prada 2 è zeppo d’Italia e di Lady GagaSulle note di Runway, il brano inedito di Lady Gaga e e Doechii, è arrivato l'ultimo e definitivo trailer di Il diavolo veste Prada 2. style.corriere.it

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Nel tour promozionale dell'attesissimo sequel di Il Diavolo Veste Prada, partito d Città del Messico, Anne Hathaway ha brillato grazie all'indiscutibile «re del trucco», il rossetto rosso, segnando un volta pagina dall'estetica clean e minimale degli ultimi anni x.com