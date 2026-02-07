La Sapienza hackerata | i dati degli studenti e degli insegnanti sono davvero al sicuro?
L’Università La Sapienza di Roma ha subito un attacco informatico che ha bloccato i sistemi digitali dell’ateneo. L’attacco arriva in un momento delicato, poco prima della fine della sessione invernale. Studenti e insegnanti si chiedono ora se i loro dati siano ancora al sicuro. Le autorità stanno indagando per capire l’origine dell’attacco e le eventuali conseguenze.
L’Università La Sapienza di Roma è finita al centro di un grave attacco informatico che ha messo fuori uso i suoi sistemi digitali nel momento più delicato dell’anno accademico, a ridosso della fine della sessione invernale. L’ateneo ha confermato l’incidente il 2 febbraio 2026, spiegando di aver disposto il blocco immediato delle reti per proteggere l’integrità dei dati. Mentre le lezioni e gli esami in presenza continuano regolarmente, tutta la vita digitale dell’università è stata congelata. Il timore principale riguarda l’eventuale furto e diffusione di dati sensibili di studenti, docenti e personale. 🔗 Leggi su Screenworld.it
