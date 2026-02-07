L’Università La Sapienza di Roma ha subito un attacco informatico che ha bloccato i sistemi digitali dell’ateneo. L’attacco arriva in un momento delicato, poco prima della fine della sessione invernale. Studenti e insegnanti si chiedono ora se i loro dati siano ancora al sicuro. Le autorità stanno indagando per capire l’origine dell’attacco e le eventuali conseguenze.

L’Università La Sapienza di Roma è finita al centro di un grave attacco informatico che ha messo fuori uso i suoi sistemi digitali nel momento più delicato dell’anno accademico, a ridosso della fine della sessione invernale. L’ateneo ha confermato l’incidente il 2 febbraio 2026, spiegando di aver disposto il blocco immediato delle reti per proteggere l’integrità dei dati. Mentre le lezioni e gli esami in presenza continuano regolarmente, tutta la vita digitale dell’università è stata congelata. Il timore principale riguarda l’eventuale furto e diffusione di dati sensibili di studenti, docenti e personale. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - La Sapienza hackerata: i dati degli studenti e degli insegnanti sono davvero al sicuro?

Approfondimenti su La Sapienza Hackerata

Ultime notizie su La Sapienza Hackerata

Argomenti discussi: Attacco hacker a La Sapienza di Roma, sito e sistemi interni bloccati: cosa sappiamo; La Sapienza riparte dopo l'attacco hacker: ripristinati i primi servizi; Sapienza, il ricatto degli hacker filo russi all'università: l'ultimatum di 72 ore per pagare e liberare i dati criptati; Attacco hacker all'università La Sapienza, bloccati sito e servizi digitali.

Attacco hacker all'università La Sapienza di RomaAttacco degli hacker all'Università La Sapienza di Roma. Secondo quanto si apprende, si tratterebbe di un attacco ransomware che avrebbe colpito e bloccato diversi sistemi e servizi dell'ateneo. (ANSA ... ansa.it

Attacco hacker all'Università La Sapienza: 72 ore per pagare o verranno eliminati i datiRichiesto un riscatto in criptovalute ... msn.com

Dopo l’attacco hacker alla Sapienza tornano online alcuni servizi, ma resta l’allarme sul furto di dati. Gli studenti: “Vogliamo una sessione d’esame straordinaria” facebook

La Sapienza riparte dopo l'attacco hacker: ripristinati i primi servizi ift.tt/0xwQNIr x.com