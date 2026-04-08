Dopo la tragedia in montagna è il giorno del dolore per Mathias a scuola un cuore pieno di fiori bianchi

Dopo l’incidente sugli sci avvenuto a San Martino di Castrozza, si è diffusa la notizia della morte di Mathias Tonti, un ragazzino di 12 anni che frequentava la prima classe della scuola media ‘Viale della Resistenza’ a Cesena. Il giorno successivo alla tragedia, a scuola, è stato decorato con fiori bianchi, simbolo di lutto. La comunità è rimasta sconvolta da quanto accaduto e si trova ad affrontare il dolore.

E' doloroso il day after la notizia terribile che ha scosso Cesena: Mathias Tonti, un ragazzino di soli 12 anni, studente della classe 1D della scuola media ‘Viale della Resistenza’, è morto a causa delle gravissime lesioni riportate dopo un incidente sugli sci avvenuto a San Martino di Castrozza. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it Tragedia sugli sci, muore a soli 12 anni: dolore profondo per la scomparsa di MathiasEra stato giocatore della Porto Robur Costa: “Era una solare presenza fissa a tutte le partite casalinghe e a tutte le attività del club” Una notizia... San Possidonio piange il piccolo Hao. Fiori bianchi sul luogo della tragedia. Psicologa e sindaca tra i compagniSan Possidonio (Modena), 2 febbraio 2026 – Tutta San Possidonio in lutto per la giovane vita spezzata nel tragico incidente di sabato pomeriggio; la... Temi più discussi: Ennesima tragedia in mare, migranti dispersi dopo naufragio; Joshua torna all'O2 Arena: prima apparizione dopo la tragedia in Nigeria; La finestra forzata e lucernario che cede: i dubbi sulla morte del piccolo Louis; Crans-Montana, la battaglia legale dopo la tragedia di capodanno – LMF. Tragedia sulla neve a Cervinia, muore a 18 anni dopo il ribaltamento della motoslittaIndagini in corso della guardia di finanza: il giovane, residente in Svizzera, è finito in un torrente dopo l’incidente ... giornalelavoce.it Andrea Delogu, dopo la tragedia, vive una gioia immensa: il suo amore con Alessandro procede alla grande!Dopo la morte prematura di suo fratello, Andrea Delogu ha vissuto un momento drammatico: oggi è felice con il suo nuovo compagno. donnapop.it Il cuore di Elisabetta Gregoraci è tornato a battere. Dopo la fine della relazione con l’imprenditore fiorentino Giulio Fratini (oggi fidanzato con Antonella Fiordelisi) la showgirl calabrese sembra avere ritrovato il sorriso accanto a un altro giovane imprenditore. - facebook.com facebook Iran dopo la tregua, parla l'attivista Moshir Pour: "La popolazione è di nuovo sola, la repressione riprenderà ancora più legittimata" x.com