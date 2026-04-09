un contratto senza firma diventa a tempo indeterminato automaticamente la sentenza

In Italia, una recente sentenza ha stabilito che un contratto di lavoro privo di firma si trasforma automaticamente in un rapporto a tempo indeterminato. Questa decisione ha suscitato attenzione nel mondo giuridico e tra i lavoratori, poiché ribadisce una norma consolidata nel diritto del lavoro. La sentenza chiarisce che, in assenza di un accordo scritto e firmato, il rapporto prosegue senza una scadenza definita, seguendo le regole stabilite per i contratti a tempo indeterminato.

Nel diritto del lavoro italiano esiste una regola fondamentale che spesso viene data per scontata, ma che in realtà è decisiva. Il rapporto di lavoro subordinato nasce, per sua natura, a tempo indeterminato. Il contratto a termine rappresenta invece un’eccezione e, proprio per questo, la legge lo sottopone a condizioni rigorose e ben precise. Il tribunale di Roma con la sentenza 16432026 ha ribadito con chiarezza questo principio, evidenziando quali sono le conseguenze quando tali requisiti non vengono rispettati. In particolare, il giudice ha affermato che la mancanza di un contratto scritto e firmato — prima dell’inizio dell’attività lavorativa — comporta automaticamente la trasformazione del rapporto in un contratto a tempo indeterminato, sin dal primo giorno. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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