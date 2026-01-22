Asp tre nuove immissioni in ruolo con contratto a tempo indeterminato
L’Asp di Palermo annuncia tre nuove assunzioni a tempo indeterminato, con decorrenza dal 1 febbraio. Sono state firmate le assunzioni di Palma Audino, dirigente psicologa; Tiziana Catalano, dirigente medico di Medicina interna; e Valeria Di Chiara, tecnico sanitario di laboratorio biomedico. Queste nuove immissioni rafforzano il personale dell’azienda sanitaria, contribuendo a migliorare i servizi offerti alla comunità.
