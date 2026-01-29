Comune oggi la firma dei bidelli neo-assunti a tempo indeterminato

Questa mattina a Palazzo di Città i nuovi bidelli assunti a tempo indeterminato hanno firmato il contratto con il Comune di Foggia. La cerimonia si è svolta nella Sala Giunta, con gli operatori che ora si preparano a iniziare ufficialmente il loro lavoro nelle scuole della città.

Questa mattina, nella Sala Giunta di Palazzo di Città, gli operatori con mansione di bidello, assunti a tempo indeterminato dopo due differenti procedure dal Comune di Foggia, hanno firmato il contratto che li legherà all'Ente. Alla firma dei contratti erano presenti la sindaca Maria Aida.

Il Comune annuncia l'assunzione di sei bidelli a tempo indeterminato, a seguito di due diverse procedure di selezione.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all'argomento.

