Spaccia droga arrestato Trentenne finisce in cella E scatta l’allarme crack

Un uomo di 30 anni è stato arrestato ieri sera dopo essere stato sorpreso mentre vendeva crack a un cliente. La polizia locale lo ha fermato nel momento in cui consegnava la droga, e il suo gesto ha fatto scattare l’arresto immediato. La scoperta ha portato all’arresto e ha sollevato preoccupazioni sulla diffusione dello stupefacente in città.

E’ stato notato proprio mentre cedeva una dose di crack ad un acquirente: è con l’accusa di spaccio che è quindi finito in carcere un 30enne, arrestato in flagranza di reato lo scorso 12 febbraio dagli agenti della polizia locale. L’intervento è avvenuto in zona Modena Est e, dopo aver fermato il pusher, gli agenti hanno perquisito la sua abitazione, situata poco distante trovando ulteriori tre dosi di crack, per un peso complessivo di 0,85 grammi, oltre a due bilancini di precisione. Non a caso il pusher piazzava crack sul mercato: la pericolosa dipendenza dalla citata sostanza sta dilagando anche sul nostro territorio come conferma Marco Sirotti, coordinatore Area dipendenze patologiche del Gruppo Ceis. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

