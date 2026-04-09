Un appello per Maggiano Si muova la Regione

Un appello per le sorti dell’ex ospedale psichiatrico di Maggiano è stato lanciato da Massimo Braccini, noto rappresentante sindacale lucchese e toscano, attualmente segretario della Fiom di Livorno e Grosseto. Braccini, cittadino appassionato di storia e patrimonio culturale locale, ha chiesto un intervento della Regione per affrontare la questione legata alla struttura. La richiesta si inserisce in un contesto di attenzione pubblica sui beni storici della zona.

Un appello per le sorti dell’ex ospedale psichiatrico di Maggiano arriva da Massimo Braccini, volto noto del sindacalismo lucchese e toscano, attualmente segretario della Fiom di Livorno e Grosseto, nonché cittadino che ama la storia e il patrimonio culturale della propria città. Per questo lancia un appello attraverso il quale esorta " la Regione Toscana e il Comune di Lucca, ciascuno per le proprie competenze – afferma – affinché intervengano con un progetto serio di recupero e valorizzazione ". Questo, sottolinea ancora, "perché quella struttura non può essere abbandonata e servono invece interventi concreti". Prosegue Braccini: "Non si... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Un appello per Maggiano ”Si muova la Regione“ Crisi Sigma, Mcl: «La politica si muova per risolvere la situazione»Il Movimento Cristiano lavoratori di Piacenza desidera manifestare la propria preoccupazione per l'annunciato concordato preventivo annunciato nelle... Meloni chiama Macron: “L’Europa si muova all’Onu su Hormuz”. No a missioni militari, sì alla diplomaziaUn appello diretto a Emmanuel Macron e una linea chiara: evitare l’escalation militare nello Stretto di Hormuz puntando su una cornice delle Nazioni... Temi più discussi: Un appello per Maggiano Si muova la Regione; Uno spiraglio per l'ex manicomio di Maggiano: Al lavoro per ridargli vita; Braccini: L’ex manicomio di Maggiano non può essere abbandonato. Un appello per Maggiano Si muova la RegioneBraccini, volto noto del sindacalismo lucchese e toscano, interviene sulle condizioni in cui versa l’ex manicomio dove lavorò Mario Tobino. lanazione.it Viaggio nel vero manicomio di Maggiano a Lucca: ecco dove vivevano le «libere donne di Magliano» di Mario TobinoTrent’anni dopo Tobino, il manicomio di Maggiano - appollaiato nel dolce colle di Fregionaia a pochi chilometri da Lucca - si sgretola a poco a poco. L'allarme della nipote e la notorietà arrivata dal ... corrierefiorentino.corriere.it Eureka! Funziona!”- Anche la Scuolina Raggi di Sole di MAGGIANO (#lucca) partecipa al concorso nazionale,organizzato sul territorio dalle aziende LU.ME. “Eureka! Funziona!” Anche la Scuolina Raggi di Sole partecipa al concorso nazionale organizzato sul - facebook.com facebook Valentina e il manicomio di Maggiano: «Facevo la sarta, cucivo le camicie di forza e sentivo le urla. A Tobino stiravo i vestiti, un giorno mi regalò le paste» x.com