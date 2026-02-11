Crisi Sigma Mcl | La politica si muova per risolvere la situazione

Da ilpiacenza.it 11 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Movimento Cristiano Lavoratori di Piacenza esprime forte preoccupazione per la crisi di Sigma e il rischio di chiusura. Da settimane si parla di un possibile concordato preventivo e le tensioni aumentano tra i lavoratori. Mcl chiede alla politica di intervenire subito per trovare una soluzione e tutelare i posti di lavoro. La situazione resta critica e ancora nessuna risposta concreta è arrivata.

Il Movimento Cristiano lavoratori di Piacenza desidera manifestare la propria preoccupazione per l'annunciato concordato preventivo annunciato nelle scorse settimane dal gruppo Realco, che coinvolge tutto il comparto operativo collegato ai marchi, Sigma, Ecu, Economy che coinvolge operativamente.🔗 Leggi su Ilpiacenza.itImmagine generica

Approfondimenti su Sigma Realco

Aversa, si apre la crisi politica al Comune: Matacena azzera la giunta

Thailandia tra urne e cannoni. Al conflitto si aggiunge la crisi politica

La Thailandia attraversa una fase di instabilità politica e sociale, tra crisi interna e tensioni internazionali.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Sigma Realco

Realco Sigma in crisi, 1.500 posti di lavoro a rischio: «Istanza di concordato preventivo in tribunale». Gli scenari futuriLa storica cooperativa della distribuzione con sede a Reggio Emilia, tra i soci fondatori del marchio Sigma e proprietaria di altre insegne, ha depositato l'stanza al Tribunale di Bologna, provando ad ... corrieredibologna.corriere.it

Crisi Realco, il gruppo veronese Migross in pole position per l’acquisizioneIl gruppo Migross sarebbe in pole position per l'acquisizione di Realco, cooperativa della ditribuzione con sede a Reggio Emilia. veronaoggi.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.