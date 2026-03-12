Matricciani sulle elezioni parziali | Costantini chieda scusa agli elettori e si dimetta

Matricciani ha commentato le elezioni parziali, chiedendo al sindaco Masci di dimettersi e di scusarsi con gli elettori. Ha inoltre espresso le sue congratulazioni al primo cittadino per il risultato che ha consolidato la sua posizione alla guida della città. La discussione si concentra sulle reazioni politiche alle recenti consultazioni elettorali.

Il presidente del consiglio comunale di Spoltore, Lucio Matricciani, critica pesantemente il collega del centrosinistra di Pescara, Carlo Costantini, dopo la riconferma del sindaco Carlo Masci «Desidero rivolgere le mie più sincere congratulazioni al sindaco Masci per il risultato elettorale che lo ha confermato alla guida della città». A dirlo è Lucio Matricciani, presidente del consiglio comunale di Spoltore ed esponente del Partito Democratico, commentando l'esito delle elezioni comunali. «Queste elezioni rappresentano anche un'importante occasione per una riflessione sulla situazione politica attuale, che restituisce un quadro piuttosto chiaro delle scelte e della volontà dei cittadini pescaresi, ancora più netto rispetto alle elezioni del 2024.