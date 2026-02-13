Insulti agli elettori il caso Gratteri finisce al Csm

Il procuratore della Repubblica di Napoli, Nicola Gratteri, ha suscitato polemiche dopo aver definito gli elettori come “ignoranti e facilmente manipolabili”, un commento che ha scatenato l’indignazione di molte forze politiche e cittadini. La vicenda, che ha preso una piega ancora più grave quando Gratteri ha insistito nel suo intervento televisivo, ha portato alla decisione di portare il caso al Consiglio superiore della magistratura (Csm), per valutare eventuali responsabilità disciplinari. Tra le motivazioni, si evidenzia il rischio di un danno all’immagine delle istituzioni e della magistratura stessa, oltre alla forte critica

di Giulia Sorrentino – Frasi choccanti quelle pronunciate da Nicola Gratteri: "Voteranno per il No le persone perbene, quelle che credono che la legalità sia importante per il cambiamento della Calabria. Voteranno per il Sì gli indagati, gli imputati, la massoneria deviata e i centri di potere che non avrebbero vita facile con una giustizia efficiente", ha detto in relazione al voto che gli italiani dovranno esprimere il 22 e 23 marzo per il referendum costituzionale legato alla riforma della Giustizia. Ma, così facendo, il procuratore della Repubblica di Napoli ha delegittimato il pensiero di una grande fetta di cittadini equiparandoli a dei delinquenti che avrebbero la sola "colpa" di non pensarla come lui. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Insulti agli elettori, il caso Gratteri finisce al Csm Gratteri: "Il sorteggio per i due Csm? E' truccato" Recentemente, sono emerse accuse riguardo al sorteggio utilizzato per la nomina dei componenti dei due CSM, definendolo "truccato". Separazione delle carriere, Nicola Gratteri: «Sorteggio truccato nel Csm di nominati. Il ?no? in rimonta» Nicola Gratteri solleva dubbi sul sorteggio per la formazione dei due Csm, ritenendolo "truccato" e influenzato da possibili irregolarità.