Mattarella visita la mostra Mostra degli Esuli Fiumani Dalmati e Istriani al Vittoriano – Il video

Mattarella visita la mostra Mostra degli Esuli Fiumani Dalmati e Istriani al Vittoriano

Il Presidente Sergio Mattarella ha visitato oggi la mostra

(Agenzia Vista) Roma, 10 febbraio 2026 Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha visitato la mostra "MEDIF – Mostra degli Esuli Fiumani, Dalmati e Istriani" al Vittoriano di Roma il 10 febbraio 2026, in occasione del Giorno del Ricordo. Allestita nelle Sale del Grottone del Complesso del Vittoriano (ViVE), la MEDIF racconta, attraverso un percorso multimediale, documenti e fotografie, la storia dei oltre 300.000 italiani costretti a lasciare le loro terre in Istria, Dalmazia e Fiume nel secondo dopoguerra. La mostra è promossa da Federesuli ed è considerata il prologo del futuro Museo del Ricordo, con l'obiettivo di restituire dignità e memoria a una pagina dolorosa della storia italiana.🔗 Leggi su Open.onlineImmagine generica

