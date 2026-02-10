Il Presidente Sergio Mattarella ha visitato oggi la mostra

(Agenzia Vista) Roma, 10 febbraio 2026 Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha visitato la mostra "MEDIF – Mostra degli Esuli Fiumani, Dalmati e Istriani" al Vittoriano di Roma il 10 febbraio 2026, in occasione del Giorno del Ricordo. Allestita nelle Sale del Grottone del Complesso del Vittoriano (ViVE), la MEDIF racconta, attraverso un percorso multimediale, documenti e fotografie, la storia dei oltre 300.000 italiani costretti a lasciare le loro terre in Istria, Dalmazia e Fiume nel secondo dopoguerra. La mostra è promossa da Federesuli ed è considerata il prologo del futuro Museo del Ricordo, con l'obiettivo di restituire dignità e memoria a una pagina dolorosa della storia italiana.🔗 Leggi su Open.online

Approfondimenti su Mostra Esuli

In occasione del Giorno del Ricordo, il Comitato 10 Febbraio torna a chiedere memoria e verità sui martiri delle foibe e sugli esuli istriani, fiumani e dalmati.

Nella recente evoluzione delle dinamiche degli esuli, le storiche famiglie capodistriana e rovignese stanno lasciando l’Unione degli Istriani per aderire alla Lega Nazionale.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Mattarella visita la mostra Mostra degli Esuli Fiumani, Dalmati e Istriani al Vittoriano

Ultime notizie su Mostra Esuli

Argomenti discussi: Il Presidente Mattarella visita la Mostra Musa; Mattarella visita la mostra Musa a Milano; Mattarella visita la mostra Musa a Milano; Mattarella visita la mostra Musa a Milano.

Mattarella visita la mostra Mostra degli Esuli Fiumani, Dalmati e Istriani al VittorianoLa7.it è un servizio gratuito pensato per offrirti notizie, intrattenimento culturale e dirette di qualità. Per continuare a farlo senza costi, ci affidiamo anche alla pubblicità. Se stai utilizzando ... la7.it

Mattarella visita la mostra Mostra degli Esuli Fiumani, Dalmati e Istriani al Vittoriano – Il video(Agenzia Vista) Roma, 10 febbraio 2026 Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha visitato la mostra MEDIF – Mostra degli Esuli Fiumani, Dalmati e Istriani al Vittoriano di Roma il 10 febbr ... open.online

Il 18 febbraio L’Aquila accoglie il Treno del Ricordo nel suo percorso nazionale della memoria con la mostra itinerante sulla tragedia delle foibe e sul viaggio compiuto dagli esuli istriani, fiumani e dalmati nel Dopoguerra. Si tratta di un treno storico messo a di - facebook.com facebook

Il Ministro @ItalyMFA @Antonio_Tajani partecipa oggi alla cerimonia dedicata al Giorno del Ricordo, in memoria delle vittime delle foibe e in solidarietà agli Esuli istriani, fiumani e dalmati e alla nostra Comunità nazionale in Slovenia e Croazia. ambparigi.e x.com