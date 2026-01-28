Perché la visita di Mattarella negli Emirati Arabi è storica

La visita di Sergio Mattarella negli Emirati Arabi è storica perché per la prima volta un presidente italiano sbarca ufficialmente in queste nazioni. In due giorni, il capo dello Stato ha incontrato i vertici di Abu Dhabi e Dubai, accompagnato dal vice ministro degli Esteri Edmondo Cirielli. L’obiettivo è consolidare un rapporto che va oltre le parole e si trasforma in accordi concreti tra Italia e Emirati, in settori chiave come economia, energia e sicurezza. La visita dimostra come i due paesi vogliano rafforzare la cooperazione e affrontare insieme le sfide

Per la prima volta un Presidente della Repubblica italiano visita gli Emirati Arabi. La visita di Stato di Sergio Mattarella per due giorni Abu Dhabi e Dubai, accompagnato dal vice ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Edmondo Cirielli, racconta di un legame che sta prendendo sempre più la forma di una cooperazione intensa e costante, con Italia e Eau che stringono alleanze in vari campi con una consapevolezza geopolitica precisa: il Golfo e il governo di Giorgia Meloni hanno un ampio paniere di temi su cui dialogare, a maggior ragione in una fase internazionale dove lo sviluppo della cosiddetta Italia globale è un fenomeno su cui si stanno concentrando le attenzioni di molti players internazionali. 🔗 Leggi su Formiche.net

Questa mattina il presidente Mattarella è partito per gli Emirati Arabi.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella visiterà gli Emirati Arabi Uniti dal 27 al 29 gennaio, con tappe ad Abu Dhabi e Dubai.

