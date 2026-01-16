Jesi celebra il Giorno della Memoria | al Piccolo il concerto dell’Alexian Group di Santino

Jesi si prepara a ricordare il Giorno della Memoria con un evento musicale presso il Piccolo. L’Alexian Group di Santino proporrà un concerto che invita alla riflessione e al rispetto, sottolineando il ruolo della musica nel mantenere viva la memoria storica. Un’occasione per condividere valori di libertà e memoria, attraverso un momento di cultura e sensibilità rivolto alla comunità.

Jesi (Ancona), 16 gennaio 2026 – La musica come ponte tra i popoli, come grido di libertà e, soprattutto, come custode della memoria. Nella serata di mercoledì prossimo il palco del Teatro “Il Piccolo” di San Giuseppe si trasformerà in un suggestivo tempio della testimonianza storica. Alle 21 la città ospiterà l’Alexian Group di Santino Spinelli, un evento straordinario dedicato al Giorno della Memoria che promette di scuotere le coscienze attraverso l'arte. Definire Santino Spinelli solo come un musicista sarebbe riduttivo. Compositore, poeta di fama internazionale e ambasciatore dell’arte e della cultura rom, Spinelli è una figura poliedrica dal curriculum accademico e civile imponente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Jesi celebra il Giorno della Memoria: al Piccolo il concerto dell’Alexian Group di Santino Leggi anche: Al Teatro Piccolo di Jesi arriva "SOTTObanco": un viaggio vertiginoso e umano nel mondo della scuola Leggi anche: Il Giorno della Memoria a Milano: un mese di iniziative fra mostre e incontri: si comincia giovedì 15 gennaio alla Casa della Memoria La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. L’Alexian Group di Santino Spinelli porta la memoria rom a Jesi per il Giorno della Memoria. Jesi celebra il Giorno della Memoria: al Piccolo il concerto dell’Alexian Group di Santino - Protagonista il compositore, poeta di fama internazionale e ambasciatore di cultura ... ilrestodelcarlino.it

