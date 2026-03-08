Le aree interne tra Toscana e Umbria hanno stipulato il “Patto di Chiusi” per migliorare la mobilità ferroviaria e superare l’isolamento. Questo accordo coinvolge le autorità locali che collaborano per potenziare i servizi e le infrastrutture nel territorio. La firma del patto rappresenta un passo concreto per affrontare le criticità legate ai collegamenti tra le due regioni.

Stretto il “Patto di Chiusi“, con cui le aree interne tra Toscana e Umbria fanno fronte comune per uscire dall’isolamento ferroviario e non solo. È questo il dato politico emerso stamani all’Estra Forum di Chiusi Scalo durante il convegno “Territori in connessione: il ruolo delle stazioni intermedie tra Roma e Firenze“, un appuntamento che ha visto la partecipazione di amministratori, categorie economiche e numerosi cittadini. L’incontro, promosso dai sindaci Gianluca Sonnini (Chiusi) e Matteo Burico (Castiglione del Lago), ha segnato la nascita di quello che è già stato ribattezzato il “Patto di Chiusi“: un impegno formale tra le Regioni Toscana e Umbria per l’istituzione di un tavolo tecnico congiunto sulla mobilità ferroviaria. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Mobilità ferroviaria, “Patto di Chiusi“. Toscana e Umbria contro l’isolamento

Leggi anche: Alta velocità e investimenti, Toscana e Umbria firmano il ‘patto per l’Italia mediana’

Patto Umbria-Toscana, Proietti e Giani siglano l’accordo su acqua, sanità, trasporti e culturaUn nuovo patto fra Umbria e Toscana che contempla quattro assi fondamentali: acqua, sanità, trasporti e cultura.

Contenuti utili per approfondire Mobilità ferroviaria Patto di Chiusi....

Temi più discussi: Mobilità ferroviaria, Patto di Chiusi. Toscana e Umbria contro l’isolamento; Al via il Patto di Chiusi per i trasporti ferroviari, ovvero un’azione condivisa tra territori confinanti e istituzioni regionali della Toscana e dell’Umbria per il rilancio dei servizi ferroviari nelle aree interne; Toscana e Umbria sui binari: incontro a Chiusi per pianificare la mobilità; Medioetruria, summit Toscana/Umbria. Proietti: Nuovo tavolo ministeriale. Ceccarelli: Rigutino senza dubbi, ma rafforzare AV ad Arezzo.

TRASPORTO FERROVIARIO: NASCE IL PATTO DI CHIUSI FRA UMBRIA E TOSCANA. IL TERRITORIO ALZA LA VOCECHIUSI - Questa mattina al PalaPania di Chiusi si è tenuta la convention sulla questione del trasporto ferroviario, nella ... primapaginachiusi.it

Patto tra le Regioni Umbria e Toscana per l'Italia medianaUn patto incentrato su quattro tematiche qualificanti, infrastrutture con il trasporto ferroviario in primo piano, cultura con focus sulla ricorrenza degli ottocento anni dalla morte di San ... ansa.it

Comune della Città di Chiusi (@ComuneChiusi) facebook